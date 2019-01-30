Підготовка до розсилання "листів щастя" ведеться повним ходом. Закон, що його регламентує вже вступив в силу, технічна база теж майже готова. В Києві вже встановлено понад 7 тисяч камер з розпізнаванням облич та номерів авто. Частина з них буде використовуватись саме для фіксування порушень ПДД. Система може запрацювати вже в цьому році.

Комерційна вигода від впровадження фото- та відеофіксації порушень ПДД очевидна.

Кожна з камер, що зараз працює в тестовому режимі, здатна фіксувати сотні та навіть тисячі порушень щодня. Помноживши кількість порушень на суму штрафу, можна зрозуміти дохідність таких заходів.

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Проте є одна проблема – прийнятий Верховною Радою закон прямо вказує на те, що винним у порушенні ПДР, зафіксованому на камеру, є власник транспортного засобу, а не водій, що скоїв правопорушення.

Також в цьому законі є норма щодо "належного користувача" - особи, яка не є власником транспортного засобу, добровільно звернулась в Сервісний центр МВС та погодилась приймати всі штрафи на свою адресу.

При цьому у одного транспортного засобу може бути лише один "належний користувач". Це викликає багато питань. Наприклад, як будуть нести відповідальність водії маршруток? Адже на кожному маршрутному автобусі два, три, а інколи і чотири водя працюють позмінно. Я бути з великими автобусами дальнього сполучення, у яких постійно повинно бути два водія?

Більше того, закон дозволяє одній особі бути "належним користувачем" безмежної кількості транспортних засобів. Отже, для того щоб уникнути відповідальності за порушення ПДД зафіксовані в автоматичному режимі, достатньо зареєструвати "належним користувачем" особу, за якою не зареєстровано ніякої власності. Такий "належний користувач" може нести відповідальність за цілі автопарки, але змусити його оплатити штрафи буде майже неможливо.

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Якщо згадати, скільки автомобілів за роки незалежності було продано "за довіреністю" або просто "за техпаспортом", стає зрозуміло, що для притягнення до відповідальності саме водія за допомогою камер фото- та відеофіксації потрібно фіксувати не тільки номери транспортного засобу, але й обличчя порушника. Така технічна можливість існує і успішно діє в розвинених країнах.

Але українські законодавці цим шляхом не пішли. Очевидно, що введення фото та відео фіксації в такому вигляді може принести лише комерційний ефект, завантажити судову систему, тощо. Тож про індивідуальність та невідворотність покарання мова не йде.