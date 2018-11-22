І це у населеному пункті з 120 жителями!

Це схоже на детективну загадку: 1 містечко з начеленням у 120 осіб і єдина дорожня камера, котра фіксує 58 568 перевищень швидкості усього за два тижні. Пояснення досить просте.

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Через маленьке містечко П'єве ді Теко в Італі проходить дорога, котра дозволяє водіям скорочувати шлях і уникати платних трас з жорстким контролем швидкісних лімітів.

За словами мера селища Алессандро Алессандрі, в П'єве ді Теко діє швидкісне обмеження руху у 50 км/год, та майже усі водії, що проїжджають у ньому, нехтують дотриманням правил.



При цьому десятки випадків зафіксували рух зі швидкістю понад 100 км/год, а рекорд належить шибайголові, що промчав повз камеру на швидкості в 135 км/год.

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