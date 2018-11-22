Чим більше розкривається новинка, тим цікавішою виглядає.

В останній третій серії тізерної кампанії Kia розкрила одразу кілька деталей нового покоління Soul, котрий святкуватиме дебют у Лос-Анджелесі.

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Наразі відомо, що крос-хетчбек Kia Soul третього покоління отримає чотирициліндровий атмосферник 2.0 у якості базового мотора, у той час як турбований 1.6 потужністю близько 200 к.с. відстоювати честь моделі у верхньому ціновому сегменті. Дволітровий мотор поєднуватиметься з 6-ступеневою “механікою” або “автоматом” на стільки ж швидкостей, а в пару потужнішому двигуну буде виділено семиступінчата АКП з подвійним зчепленням. Новому компактному крос-хетчу опційно буде запропонована система повного приводу, така ж, як у Hyundai Kona.

Фото: тізери Kia Soul третього покоління / Kia

Наявність декількох силових агрегатів, у тому числі турбонаддувних двигунів та електричних варіантів з нульовим викидом, має забезпечити новому Soul сталий попит, вважають його творці.

Нове покоління Kia Soul вийде на європейський ринок наступного року. Детальні характеристики нової моделі та ціни будуть оголошені під час презентації на автошоу у Лос-Анджелесі.

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