Український автовиробник запускає у серійне виробництво в Луцьку комерційний транспорт для датської компанії Banke Electromotive.

У Луцьку представили готову повністю електричну багатоцільову вантажівку ERCV27, котру “Богдан” випускатиме на замовлення Banke Electromotive. Стали відомі й характеристики машини.

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Новий Український автомобіль було представлено у стінах луцького “Автоскладального заводу №1”, що входить до складу корпорації “Богдан”. Електрична вантажівка ERCV27 призначена для механізованого завантаження твердих відходів і буде використовуватись у містах Євросоюзу.

Фото: електричний сміттєвоз ERCV27 для Banke Electromotive / Liga

Виготовлений в Україні електрокар вже отримав схвальні відгуки від замовника – Banke Electromotive, повідомляє “Богдан”.

Вперше стали відомі характеристики ERCV27. Максимальна швидкість машини сягає 80 км/год. Допустиме навантаження машини становить 27 тонн. Автомобіль оснащено батареєю ємністю 220 кВт/год. Запас ходу при повній допустимій масі машини заявлений на рівні 220 км (стандарт перевірки не вказано).

Заявлено, що протягом 6 років батарея не потребує обслуговування, а загальний термін експлуатації тягових акумуляторів становить 12 років. Вантажівку обладнано комбінованою вентиляцією, водяними опалювачами, системою відео-огляду та кондиціонером.

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