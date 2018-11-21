Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

За словами очільника міністерства інфраструктури Володимира Омеляна, в Україні планують вже зовсім скоро запустити безпілотні автобуси.

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Про це міністр заявив в ефірі каналу “Прямий”, повідомляє ТопЖир. Лінію безпілотних електричних автобусів можуть запустити між терміналами D та F у аеропорту “Бориспіль”. Наступної весни консервацію терміналу F планують зняти і пасажирам знадобиться транспорт для переміщень між терміналами.



Фото: електричний безпілотник EasyMile EZ10 у аеропортах 100 міст у 29 країнах світу / EasyMile

Як пояснив у інтерв’ю Володимир Омелян, запустити електробус між терміналами дешевше, ніж, наприклад, поїзд. Справа в тому, що для сполучення між терміналами у будь-якому випадку доведеться будувати тунель, а для автобуса його зробити легше.

Безпілотник міг би стати “фішкою” Борисполя і цей проект реалізувати набагато легше, ніж Hyperloop. Міністр інфраструктури ще не впевнений, чи буде нова маршрутка у “Борисполі” безпілотною, однак зазаначив, що це точно буде екологічно чистий електричний автобус.

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