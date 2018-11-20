30 листопада розпочинає свою роботу автошоу у Лос-Анджелесі. Розповідаємо, чого чекати від світових виробників у "ЕлЕй".
Наприкінці цього місяця стартує найбільше автошоу на Західному узбережжі США, яке має світове значення – Los Angeles Auto Show 2018. Нижче представлено докладний список новинок, які покажуть у “місті янголів”.
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Цього року у ЛА відсвяткують прем’єру більше 60 автомобілів, при цьому для половини з них це буде світовий дебют, а для решти – перша офіційна поява у Північній Америці.
Безумовно, позашляховики, пікапи та кросовери становитимуть левову частку автомобілів на шоу, оскільки у США їхня популярність усе ще надвисока. Серед найочікуваніших прем’єр у цьому класі: BMW X7, Lincoln Aviator, Hyundai Palisade, Honda Passport, Jeep Gladiator та Range Rover Evoque другого покоління.
Це не означає, що легкові автомобілі залишаться без уваги, хоч їх і буде значно менше. Найочікуванішими моделями даного сегменту на подіумах LAAS 2018 будуть нові Mazda3, седан Toyota Corolla, BMW M340i та оновлені Genesis G90 і Nissan Maxima.
У класі спортивних автомобілів найпомітнішою буде перша поява на публіці кабріолета BMW 8 Серії та родстера Z4, суперкара Audi R8 та нового покоління Porsche 911.
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Прем’єри серійних моделей:
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Polaris Slingshot S, SL, SLR & GT
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Porsche 911 992 (не підтверджена)
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Porsche Macan (фейсліфтинг)
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Rivian R1T Pickup EV
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Toyota Camry та Highlander Nightshade
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VW Golf GTI Rabbit
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