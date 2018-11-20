30 листопада розпочинає свою роботу автошоу у Лос-Анджелесі. Розповідаємо, чого чекати від світових виробників у "ЕлЕй".

Наприкінці цього місяця стартує найбільше автошоу на Західному узбережжі США, яке має світове значення – Los Angeles Auto Show 2018. Нижче представлено докладний список новинок, які покажуть у “місті янголів”.

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Цього року у ЛА відсвяткують прем’єру більше 60 автомобілів, при цьому для половини з них це буде світовий дебют, а для решти – перша офіційна поява у Північній Америці.

Безумовно, позашляховики, пікапи та кросовери становитимуть левову частку автомобілів на шоу, оскільки у США їхня популярність усе ще надвисока. Серед найочікуваніших прем’єр у цьому класі: BMW X7, Lincoln Aviator, Hyundai Palisade, Honda Passport, Jeep Gladiator та Range Rover Evoque другого покоління.

Це не означає, що легкові автомобілі залишаться без уваги, хоч їх і буде значно менше. Найочікуванішими моделями даного сегменту на подіумах LAAS 2018 будуть нові Mazda3, седан Toyota Corolla, BMW M340i та оновлені Genesis G90 і Nissan Maxima.

У класі спортивних автомобілів найпомітнішою буде перша поява на публіці кабріолета BMW 8 Серії та родстера Z4, суперкара Audi R8 та нового покоління Porsche 911.

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Прем’єри серійних моделей:


Audi R8 (фейсліфтинг)


BMW 8-Series кабріолет


BMW 8-Series купе

BMW M340i

BMW M8 (не підтверджена)

BMW X3M та X4M (не підтверджена)

BMW X5

BMW X7

BMW Z4

Byton M-Byte

Chevrolet Blazer (не підтверджена)

Ford Explorer (не підтверджена)

Genesis G90 (фейсліфтинг, не підтверджена)

Honda Passport

Hyundai Palisade

Jeep Gladiator JT Pickup

Kia Soul EV

Kia Soul III

Lexus LX Inspiration Series

Lincoln Aviator

Mazda3

McLaren Speedtail (не підтверджена)

Nissan Maxima (фейсліфтинг)

Polaris Slingshot S, SL, SLR & GT

Porsche 911 992 (не підтверджена)

Porsche Macan (фейсліфтинг)

Range Rover Evoque II

Rivian R1T Pickup EV


Subaru Crosstrek Hybrid

Toyota Avalon TRD

Toyota Camry та Highlander Nightshade

Toyota Camry TRD

Toyota Corolla Hybrid

Toyota Corolla Sedan

Toyota Prius (фейсліфтинг) повнопривідна (не підтверджена)

Volvo S60

Volvo V60 Cross Country

Volkswagen Beetle Final Edition

VW Golf GTI Rabbit

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