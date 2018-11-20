Кулемет не бутафорський!

У цьому тюнінг-проекті незвичайне усе. І вибір машини, і модифікація, і те, що замовником є компанія, котра займається продажем кави.

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Фірма Black Rifle, хоч і зветься “Чорна Гвинтівка”, відношення до зброї не має – вона продає каву. Та чому б не використати назву для власної реклами? Наприклад, встановивши кулемет на машину.

І коли йдеться про “кулемет на машині”, перше, що спадає на думку – великий пікап, в кузові якого стоїть щось грізне. Та відео від Black Rifle пояснює, що бажаний Ford Raptor виявився надто дорогим і замість нього кулемет M61 Vulcan встановили на Toyota Prius. Хоча у міркування економії віриться важко і ось чому.



M61 Vulcan – шестиствольний кулемет, котрим обладнуються військові винищувачі F16, F18 та F22. Потужний і швидкострільний вогнепал вистрілює майже 180 тисяч доларів на хвилину! Кожен 20-міліметровий патрон коштує 27 доларів, а за одну секунду з шести стволів їх вилітає аж 110, тож кожна секунда стрілянини обходиться у 2970 доларів.

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