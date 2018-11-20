А кажуть, що у Львові не люблять "москалів"...

Проект від майстерні Lev Garage збудований на основі старенького Москвич-2140, має двигун від ВАЗ-2110 та коробку від “копійки”.

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Майстерня Lev Garage зі Львова назвала свій проект Турбо Купе. Платформою для нього став “Москвіч-2140”, випущений у 1982 році. Кузов автомобіля був істотно модифікований. Чотиридверку перетворили на купе з парою дверцят, дах машини у задній частині занижений, а кузов розширили у області задніх арок.

Задня підвіска Турбо купе запозичена у Mercedes-Benz W124, а спереду встановлено нові амортизатори та стабілізатор. “Взули” машину у 18-дюймові колеса з низькопрофільними шинами, а кузов пофарбували у яскраво зелений колір.

Під капотом купе встановлено 1,5-літровий двигун від ВАЗ-2110. Його посилили турбіною з тиском 0,8 бар від Toyota та інтеркулером від BMW. У результаті потужність агрегата, який працює у парі з 4-ступінчатою коробкою передач від ВАЗ-2101 вдалось підняти до 150 к.с.

Та зупинятись на досягнутому майстри Lev Garage не збираються: у планах встановлення потужнішої турбіни для досягнення показника у 350-400 к.с.

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