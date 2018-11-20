Німецька гонщиця Формули 3 Софія Флєрш буквально вилетіла з траси.

18 листопада під час гонки Гран-прі Макао Формули-3 німецька пілотеса Софія Флєрш на повному ходу вилетіла за огорожу траси. У результаті аварії постраждало 4 особи.

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Болід Софії буквально пролетів поворот “Лісабон”, після того, як на вході в третій поворот болід Флерш врізався в машину Шо Цубо. Від зіткнення болід Фєрш здійнялась у небо і на повному ходу пролетів чималу відстань над трасою. В результаті інциденту, крім Флєрш і Цубо, постраждали один маршал гонки і два фотографи.

Один з уболівальників опублікував в твіттері запис події з Софією Флєрш, яка перелітала через огорожу в Макао. Відразу ж після аварії гонка була зупинена, учасники заїзду повернулися на піт-лейн.

Mijn god, hier de crash vanaf de tribune gefilmd. Pas op, schokkende beelden! Nogmaals: het is Sophia Floersch die is gecrasht in de Formule 3-race van Macau. De Duitse rijdt voor het Nederlandse team Van Amersfoort Racing. Hopelijk komt er snel een update! #F3 pic.twitter.com/HesSwYimWf — Rob van Gameren (@VanGamerenF1) 18 листопада 2018 р.

Hier de Macau-crash van Sophia Floersch nog van een ander camerastandpunt op de tribune. De snelheid en impact is echt ongelofelijk! Hopelijk is niet alleen Sophia, maar iedereen daar ongedeerd. Nog altijd geen updates. #MacauGP pic.twitter.com/FqZzVwu1q8 — Rob van Gameren (@VanGamerenF1) 18 листопада 2018 р.



Причини аварії ще з’ясовуються, а сама Флєрш знаходиться у госпіталі. У неї діагностовано перелом хребта і зараз вона чекає на операцію. Стан 17-річної гонщиці стабільний, у її Твіттері навіть з’явився допис:

“Просто хочу дати всім знати, що зі мною все гаразд. Але завтра вранці мені знадобиться операція. Дякую ФІА, команді HWA, а також “Мерседесу” за проявлену турботу. Дякую за підтримку і повідомлення. Оновлення будуть скоро”.

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