Німецька гонщиця Формули 3 Софія Флєрш буквально вилетіла з траси.
18 листопада під час гонки Гран-прі Макао Формули-3 німецька пілотеса Софія Флєрш на повному ходу вилетіла за огорожу траси. У результаті аварії постраждало 4 особи.
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Болід Софії буквально пролетів поворот “Лісабон”, після того, як на вході в третій поворот болід Флерш врізався в машину Шо Цубо. Від зіткнення болід Фєрш здійнялась у небо і на повному ходу пролетів чималу відстань над трасою. В результаті інциденту, крім Флєрш і Цубо, постраждали один маршал гонки і два фотографи.
Один з уболівальників опублікував в твіттері запис події з Софією Флєрш, яка перелітала через огорожу в Макао. Відразу ж після аварії гонка була зупинена, учасники заїзду повернулися на піт-лейн.
Причини аварії ще з’ясовуються, а сама Флєрш знаходиться у госпіталі. У неї діагностовано перелом хребта і зараз вона чекає на операцію. Стан 17-річної гонщиці стабільний, у її Твіттері навіть з’явився допис:
“Просто хочу дати всім знати, що зі мною все гаразд. Але завтра вранці мені знадобиться операція. Дякую ФІА, команді HWA, а також “Мерседесу” за проявлену турботу. Дякую за підтримку і повідомлення. Оновлення будуть скоро”.
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