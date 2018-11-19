Це одна з найбільших тематичних колекцій у світі. Серед експонатів – виключно JDM.

Американець Гері Дункан з містечка Крісченсберг, штат Віргінія, зібрав неймовірну колекцію автомобілів. Зараз у зібранні більше 900 машин і їхня кількість продовжує зростати.

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Гері займається продажем автомобілів з 18 років. Зараз йому вже за 50 і він продовжує займатись улюбленою справою. Когось таке життя серед автомобілів, можливо, й дратує, та тільки не Гері – у якості хобі він колекціонує… автомобілі.

Фото: коелкція Гері Дункана / Jalopnik, Аutoclassics

Цікаво, що колекція Дункана дуже молода, хоча експонати у ній відносяться до ретро та класики. Перший автомобіль з колекції Дункан придбав у 2016 році, хоча мрію про зібрання виношував з 1989 року, після візиту на автошоу у Токіо. Чоловік закохався у купе Nissan Figaro, однак не зміг його придбати, оскільки ця модель не поставлялась у США.



Фото: Nissan Figaro у колекції Дункана / Аutoclassics

Тепер у його колекції 115 “Ніссанів Фігаро”, а ще 25 міні-вантажівок Suzuki Carry, 15 Honda Beat та безліч іншої “праворульної” техніки. Тут можна зустріти Subaru Sambar, Mazda Porter, Mazda Cosmo, Toyota Sera, Autozam AZ-1 та Honda City Turbo. А ще... розкішний катафалк.

Фото: ритуальний автомобіль з колекції Дункана / Jalopnik, Аutoclassics

Точніше, цілих три. Є у колекції чимало мінівенів, включаючи повнопривідні Subaru Delica, а також відносно сучасні спорткари, як Nissan Skyline R32.

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Фото: колекція японських машин Гері Дункана / Jalopnik, Аutoclassics

Зібрання почалось з фургона Nissan S-Cargo та японської пожежної вантажівки. Через деякий час у гаражі Гері з'явилося ще кілька пожежних машин, далі темпи і масштаби колекціонера лише зростали. На початку 2017 року Гері Дункана відвідав репортер Джейсон Торчінськи, тоді у колекції було 700 машин. Однак з того часу зібрання поповнилось ща двома сотнями автівок.



Не усі машини в колекції Гері – японська класика. Серед Nissan President та Toyota Century можна зустріти і американські легенди, і навіть кілька дуже цікавих європейських моделей. Є тут і Volkswagen Beetle та Ghia, і Chevrolet Corvette, і DeLorean DMC-12, і Renault Alpine, і ще багато чого цікавого.

Фото: американські і європейські машини у зібранні Гері Дункана / Jalopnik, Аutoclassics

Більшість автомобілів з колекції Гері Дункана можна купити. Так, Nissan Figaro буде коштувати від 24 до 40 тисяч доларів, а Honda Beat – 4,5-7 тисяч доларів. Уся ж колекція оцінюється приблизно у 10 мільйонів доларів.

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