Білосніжні спорткари усіх поколінь, білі стіни, підлога, стеля... Яскраве біле світло... Аби це побачити, вмирати не потрібно.

Вражаюча колекція спорткарів Porsche називаєть просто: The White Collection.

Це відео з’явилось на каналі Porsche Club of America у YouTube. Де на землі (чи на небі) знаходиться ця неймовірна колекція – не повідомляється. Зате відомо, що машин у ній усього 65, усі вони марки Рorsche, і майже усі – білі.

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Хоч колекція і неземна, скоріш за все знаходиться вона десь у Штатах і є приватною та, зазвичай, закритою. Тож це відео, фактично, єдиний шанс побачити цю незрівняну картину на власні очі.

Звичайно ж, для такого впорядкованого колекціонера, яким видається власник The White Collection, цінність кожної моделі у колекції не лише у її кольорі, усі вони – знакові. При чому тут є машини усіх поколінь, хіба що якісь ультра-рідкісні перші машини виявились недоступними збирачу.



У білому гаражі можна побачити машини від 1970-х років до сучасної моделі 911 GT3 RS. Не можливо пропустити білосніжний гіперкар 918 чи обійти увагою легендарний 959 та ще безліч рідкісних спецверсій моедлі 911.

Єдине ім’я, котре називається у відео – Карл Бауер. Він доглядач цієї божественої колекції. А хто її власник – залишається тільки здогадуватись.

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