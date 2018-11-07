Якщо і є щось у світі, здатне відвернути увагу чоловіків від захопленного споглядання автомобілів, то це жіноча краса.

Така вже наша чоловіча природа: коли поруч гарна жінка, ми ладні забути про усе на світі. Добре, що хоч фотографи не забувають, що мають робити. Дякуючи їхній роботі маємо чудову фотогалерею. А на додачу ще й відео.

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Цього року SEMA 2018 відвідало більше 70 тисяч гостей, експозиція зайняла кілька павільйонів виствкового центру у Лас-Вегасі, свої товари та автомобілі тут представили бульше 2400 компаній.

Сітлини у цю галерею ми збирали звідусіль, аби показати вам найкраще.

Фото: хостес на автосалоні SEMA 2018 / HotRod, Rally Ways, Motor

А відео було опубліковане на каналі Diymike у YouTube.

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