Члени клубу власників автомобілів Jeep допомогли містянину відновити, пошкоджене природою помешкання.

Під час урагану “Майкл”, що приніс з собою пориви вітру до 240 кілометрів на годину, легкий дерев’яний будинок Дерека та Андрії Кліфтон з Флориди вітром знесло з місця і перекинуло на бік. “Банда джиперів” допомогла у негоді.

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Члени клубу Bay Area Jeep Association (BAJA), що об'єднує власників позашляховиків однойменної марки, прийшли на допомогу Дереку і Андрія Кліфтон, які проживають в Панама-Сіті, штат Флорида. Їхній будинок перекинувся на дах. Щоб його поставити на місце знадобилось більше дюжини потужних позашляховиків.



Заклик про допомогу розмістив у своєму Facebook друг Дерека. На нього відразу ж відгукнулося близько 30 осіб, які приїхали до будинку на машинах і за допомогою лебідок, та міцних тросів поставили будівлю масою близько 18 тонн на місце за вісім хвилин.

За словами президента клубу Джонатана Джонса, вони вже кілька тижнів допомагають постраждалим від урагану, і навіть організували доставку речей першої необхідності нужденним.

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