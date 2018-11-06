І зробив це прямо на кузові автомобіля.

На сьогодні BMW 7 Серії є флагманом модельного ряду баварського виробника. Від такого автомобіля очікуєш отримати лише найкраще. Та часом такі сподівання виявляються невиправданими, як для власника цього седана з Естонії.

Висока вартість автомобіля ще не означає, що якість буде такою ж високою. Ображений власник новенького седана BMW 7 розкритикував хвалену німецьку якість.

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Житель Талліна придбав BMW 7 Series у топовому виконанні з 4,4-літровим 450-сильним двигуном, заплативши за автомобіль 122 700 євро. Та отримав лише проблеми на свою голову: машина постійно ламалася та вимагала частих візитів на сервіс. Врешт-решт терпець власнику автомобіля урвався і далі він вирішив не скаржитись дилеру, а розписав усі поломки прямо на кузові автомобіля.

Написи свідчать, що на відмітці у 18 тис км сталась перша поламка – вийшла з строю вентиляція водійського крісла. Далі машина почала буквально “сипатись”: на 20 тис км довелося ремонтувати люк, потім сервіс знадобився охолодженню турбіни, термостату, електроприводу водійського крісла, іонізатору салону (двічі), цифровій панелі приладів. Далі – більше: проїхавши на машині 45 тис км, власнику довелось по гарантії міняти двигун, а ще через 5 тис км – кермо. Ще через чотири тисячі кілометрів вийшов з ладу компресор пневмоподвески. Крім того, пише власник, постійно “глючать” різні датчики і відчувається незрозуміла вібрація.

Остаточно “добити” виробника критикою естонець вирішив написом: “Під капотом повинні бути 450 к.с., однак насправді там лише одна, та й та ледь працює”.

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