Так, це щось новеньке.

Чотири роки тому родстер Mercedes-AMG GT з 4-літровим V8 небезпідставно називали одним з кращих та найбільш хвилюючих дорожніх автомобілів у світі. Та за мірками світу електроніки це було так давно…

Також цікаво: Неймовірне відео перегонів самоскида ЗіЛ проти Ford Mustang

Кілька років тому стартувала гоночна серія для дронів Drone Champions League. Швидкісні квадрокоптери та їхні оператори – це справді щось з майбутнього. Та що й казати, українці також мають такий чемпіонат, хоч і скромнішого рівня. А наступного року може стартувати чемпіонат з перегонів у літаючих костюмах.

Компанія Mercedes вирішила показати, що навіть чотири роки потому, як AMG GT з’явився на світ, він усе ще має порох у порохівницях. На гоночному треку Estoril в Іспанії, родстер Mercedes-AMG GT виконав три залікові заїзди по прямій проти швидкісного дрона.

У результаті трьох заїздів рахунок 2 до 1, та чи зможете ви здогадатись на чию користь? Поглянемо на числа. Двигун V8 у GT має віддачу у 476 к.с. та 630 Нм, що забезпечує спорткару прискорення до першої сотні за 4. Нам нічого не відомо про потужність чи крутний момент дрона, однак коптер свої 100 км/год набирає за 1 секунду. Так, усього за одну секунду.

Дивіться також: Перегони між Lamborghini і винищувачем Міг-29: відео

Під час заїздів автомобілем керував професійний пілот Нікі Шелле, а у складаному кріслі з пультом та в 3D-окулярах знаходився Мітч Хакон Беккер на рахунку якого не одна перемога у швидкісних польотах. Наземний та повітряний апарати виконали три “заїзди” на 100, 200 і 300 метрів.



Під час перших двох заїздів, як неважко здогадатись, з огляду на неймовірне прискорення дрона, квадрокоптер не залишив спорткару жодного шансу. А от на довшій дистанції далась взнаки більша максимальна швидкість Mercedes-AMG GT (302 км/год), саме вона і дозволила автомобілю прийти до фінішу першим.

Також цікаво: Хто швидше: гоночна Tesla, болід Формули 1, суперкар, супербайк чи реактивний літак? Відповідь у відео