Річард Браунінг – творець комерційної моделі джет-пака хоче організувати змагання серед повітряних літунів.

Ще учора літаючий костюм, як у “Залізної людини”, був фантастичною вигадкою, а сьогодні це не просто реальність, а, можливо, новий засіб вид екстремального спорту.

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Фото: повний комплект включає заплічник з двигунами, сопла-кермо та шолом з доповненою реальністю / Gravity

Не так давно компанія Gravity Industries вивела на ринок літальний пристрій під назвою Jet Suit (Реактивний костюм). Апарат має 1000-сильну силову установку на основі реактивних двигунів і здатен розвивати максимальну швидкість у 51,5 км/год.

Фото: Gravity

І нехай це не так швидко, як може літати Френкі Запата на своєму Flyboard Air, та творець “літаючого костюма” вже мріє про перегони. І навіть провів публічну демонстрацію того, що він називає Jet Suit Race Series.

“Це як гонки в трьох вимірах у 1000-сильних реактивних костюмах. Це буде вражаюче і феноменально”, – заявив винахідник джет-сюта і власник Gravity Річард Браунінг.



Якщо вам до вподоби мрія про повітряні перегони, варто знати, що задоволення це – не з дешевих. Один такий реактивний костюм коштує близько 443 тисячі доларів.

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