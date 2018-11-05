ДТП трапилась на мосту у провінції Чонькінь на Південному Заході Китаю.

Жахлива аварія трапилась на мосту у одній з китайських провінцій. Через бійку між пасажиркою та водієм автобус упав у воду. Загинули усі 15 людей, що знаходились на борту.

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EuroNews повідомляє, що усі 15 людей на борту автобуса моментально загинули під час удару машини об воду. Ця інформація отримана з “чорного ящика” автобуса. У відео також представлено запис, зроблений відеореєстратором випадкового свідка трагічної аварії.

Наразі місцевій владі вдалось знайти тіла 13 осіб, тривають пошуки ще двох.

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