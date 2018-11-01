Виставка SEMA 2018 – це найкраще місце для показу найсвіжіших технологій у світі тюнінгу та кастомайзінгу. Опиніться у світі "Форсажу" наших днів.

SEMA – найбільша подія у світі тюнінгу. З кожним роком усе більше автовиробників представляють тут спеціальні версії своїх машин. Ми підготували для вас добірку з найцікавішими екземплярами цьогорічної виставки.

Сайт організаторів SEMA 2018 повідомляє, що цього року у павільйоні виствкового центру у Лас-Вегасі представлено 3000 нових товарів, з більш ніж 2400 експонуючими компаніями, що займають більше мільйона квадратних метрів. Це абсолютний рекорд для виставки, котра починалась, як захід для ентузіастів.

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Серед компаній, що представляють свою продукцію, основну масу складають виробники афтермаркет-компонентів, усього, що потрібно для тюнінгу та стайлінгу машин. Свої кращі проекти сюди привозять тюнінг-ательє з усього світу. А останнім часом, як було сказано вище, усе більше автовиробників займають стенди SEMA.



Фото-галерея SEMA 2018 (зображення: Autoblog та фірми-виробники):

Ford GT Carbon Series

Mercury з силовою установкою Tesla

Hyundai Veloster Turbo 2019

Педальний візок та баггі Honda

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Ford Mustang Boss 429

Lincoln Black Label Navigator

Chevrolet Camaro/Camaro SS/Yenko/eCOPO

Toyota Corolla Hoonigan/SoCal Kustomz/Rockstar/Muscle Tuner/Super Street

Пікапи, позашляховики та кросовери Ford

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Chevrolet Ringbrothers Seaker

Ford Mustang

Dodge Ram 1500

Експозиція Lexus

Hennessy Ford VelociRaptor

Chevrolet Camaro

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Kia Stinger GT DUB

SpeedKore Dodge Charger Evolution

Kia Telluride

Volkswagen Golf APR

Acura RDX

Volkswagen Jetta

SEMA 2018 проводиться з 30 жовтня по 2 листопада. Виставковий майданчик поділено на кілька тематичних зон: Північний павільйон (ремонт і відновлення, обладнання та інструменти, аксесуари, програмне забезпечення, фарби), Центральний павільйон (продукти для автоспорту, обладнання для обслуговування, будівництво двигуна, автотранспортувальники, спецмайданчик Ford Ride&Drive), Верхній південний павільйон (продукти для офф-роуд та пікапів, трейлери та причепи, майданчик для Off-Road шоу), Нижній південний павільйон (шини та колісні диски, обладнання для шиномонтажу, переробки шин тощо) та павільйон Performance, де представлені, власне, унікальні автомобілі.

Також традиційно на SEMA близько 1500 найцікавіших автомобілів проїжджають парадом на виїзд з експо-центру – SEMA Cruise.



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