"Сонячний дах" та "сонячний капот" найближчим часом з'являться на окремих моделям обох брендів.

Альянс Hyundai-Kia обіцяє вже наступного року вивести на ринок серійні автомобілі з сонячними панелями на даху та/або капоті. Нову опцію отримають обрані електрифіковані моделі обох марок.

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Єдина причина, з якої сонячні панелі на транспорті донині не стали розповсюдженим явищем – замала кількість енергії для руху. Подібні спроби вже були: наприклад, Toyota Prius PHEV з панелями на даху, котрі забезпечували автомобілю 50 Вт енергії. Цього вистачало лише для забезпечення роботи кондиціонера. Американська марка Fisker також пропонувала сонячні панелі на даху у якості опції для свого люксового седана Karma.

Фото: сонячні панелі допоможуть збільшити пробіг електрокарів / Kia Motors

Та час не стоїть на місці і сьогодні кілька виробників ведуть активні розробки у цьому напрямку, а деякі навіть мають непогані результати. Серед таких фірм і південнокорейські Hyundai та Kia. Інженери цих компаній працюють над трьома різновидами енергетичних сонячних панелей, призначених для гібридів та електрокарів.

“Система першого покоління призначена для гібридних транспортних засобів, тоді як технологія другої генерації – це напівпрозорі дахові панелі для машин з ДВЗ. Третє покоління являє собою надлегкі сонячні панелі для акумуляторних електричних транспортних засобів”.

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