Людина, яка зробила корейські бренди впізнаваними і популярними йде у відставку. Наступником Пітера Шрайера стане Люк Донкервольке.

З 1 листопада новим віце-президентом по дизайну автомобілів групи Hyundai-Kia стане Люк Донкервольке, який до цього обіймав посаду шеф-дизайнера марок Genesis і Hyundai. На цій посаді він змінить Пітера Шрайера, який працює на південнокорейських виробників з 2006 року.

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Люк Донкервольке відомий своїми роботами в концерні Volkswagen, де він працював понад 20 років. Дизайнер відповідав за зовнішність суперкарів Lamborghini Murcielago і Gallardo, розкішних британців Bentley Flying Spur і Bentayga, а також бюджетних Skoda Octavia і Fabia перших поколінь. У 2015-му Донкервольке перейшов на роботу в групу Hyundai-Kia.

Спочатку Шрайер теж працював в "Фольксвагені", почавши свою кар'єру в компанії у 1979 році. Він очолював дизайнерські підрозділи VW і Audi, а у 2006-му перейшов в Kia, ставши шеф-дизайнером марки. З 2013 року він керує дизайн-напрямком всього південнокорейського концерну.

Цього року Шрайеру виповнюється 65 років і він йде у відставку. При цьому він продовжить займати в Hyundai-Kia пост консультанта по дизайну.