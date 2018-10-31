Легендарний співак залишив по собі чималий музичний спадок та дещо для шанувальників гарних автомобілів.

Кабріолет Rolls-Royce Corniche Convertible 1984 року випуску, який належав Франку Сінатрі, одному з найкращих співаків усіх часів, буде проданий на аукціоні.

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Торги NEC Classic Motor Show відбудуться 10-11 листопада. За Corniche продавці розраховують отримати щонайменше 130 тисяч доларів. Враховуючи гарний стан автомобіля та його історію, ця вартість видається цілком обґрунтованою.

Фото: Rolls-Royce Corniche Френка Сінатри / Silverstone Аuctions

Цей Rolls-Royce Corniche не просто належав Сінатрі, а ще й знімався у телевізійному промо альбому Ol' Blue Eyes Is Back. Автомобіль був повністю відновлений для продажу компанією Mason Black, у реставрацію було вкеладено щонайменше 60 тисяч доларів.

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