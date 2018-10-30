Легендарний позашляховик пропонується за сенсаційною вартістю у еквіваленті $30 тисяч.

На виставці "ІнтерАГРО’2018", що проходить у Києві, виставлена бюджетна Toyota Land Cruiser Prado, вартість якої становить близько $30 тисяч, тобто 840 тис. гривень. Причому йдеться про новий автомобіль, щоправда, в дуже базовому виконанні. При цьому найдешевша Land Cruiser Prado у дилерів продається за $41300, а вартість добре "упакованої" моделі становить 2,15 млн. гривень, тобто 77 тисяч американських доларів.

Фото Олега Омельницького/Фейсбук

Виставлена на сільськогосподарській виставці Тойота Прадо – це лімітована версія для корпоративних клієнтів. Вона оснащена мінімально – штамповані залізні диски коліс без ковпаків, ручки дверей, решітка радіатора та оздоблення кришки багажнику без хрому. Салон також позбавлений багатьох опцій та обладнання (монітора, мультикерма, круїз-контроля), коробка передач – механічна, двигун – бензиновий 2,7 л потужністю 163 к.с. Версія з”автоматом” дорожча менш ніж на 100 тис. гривень.

Втім, без цього своїх позашляхових можливостей легендарний "Прадо" не втратив. Модель призначена перш за все для аграріїв, які будуть використовувати її у полях.

Нагадаємо, що в Британії продають бюджетну Toyota Land Cruiser Prado без задніх сидінь та скла на задніх дверцятах за 27 тисяч фунтів.