Японська компанія Toyota створила комерційну версію Land Cruser Prado без задніх сидінь та скла на дверях.

Новинка називається Land Cruiser Utility Commercial. Модель запропонована для ринку Великобританії. Там на комерційні автомобілі діють менші податки, аніж на позашляховики.

Спеціальна версія позбавлена скла на задніх дверях – замість нього отвори закрити пластиком. В салоні немає задніх сидінь, а простір між збільшеним багажним відділенням та першим (і єдиним) рядом сидінь відділений сіткою, яка відчиняється. Тож в машині можна возити не лише вантажі, а, наприклад, свійських тварин.

Комплектація у Toyota Land Cruiser Utility Commercial небагата, однак “все потрібне” є. Це запуск двигуна кнопкою, невеличкий екран мультимедіа, 5 подушок безпеки, кондиціонер чи клімат-контроль, сталеві 17-дюймові диски коліс.



Автомобіль випускається в двох варіантах кузова – коротко- та довгобазовому. В залежності від нього вантажопідйомність складає 593 та 756 кг відповідно, а об’єм вантажного відсіку – 1574 та 2216 л.

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Двигун для комерційного Ленд Крузера один – 2,8-літровий 180-сильний турбодизель, який комплектується 6-ступеневою механічною коробкою передач. Повний привід та понижуюча передача передбачені.

Вартість Toyota Land Cruiser Utility Commercial в Британії складає 27 546 фунтів стерлінгів, що майже на 5,9 тисяч дешевше за пасажирську модель.

Нагадаємо, чим хороші японські автомобілі.