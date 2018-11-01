Фотографії нової моделі баварського виробника потрапили в Мережу за місяць до прем'єри.

BMW 8 Серії 2019 модельного року готується до світового дебюту на автошоу в Лос-Анджелесі. Виток інформації дозволив нам побачити новинку трохи раніше.

Версія спорткара з м'яким дахом має елегантні обриси класичного купе: довгий капот, короткий багажник, у який ховається складаний дах, а на додачу ще й розширені задні крила та активний спойлер. Баварцям вдалось зберегти і пропорції, і форму даху – кабріолет, фактично, нічим не відрізняється від купе.

Також цікаво: Марка Hispano Suiza повернеться до життя у Женеві

У салоні увагу привертає нова віртуальна панель приладів та прозорий важіль КПП – останні тренди BMW продовжують поширюватись на весь модельний ряд марки.

Фото: BMW 8 Series 2019 / Аutotijd

На шпигунських фото зображено “гарячу” версію кабріолета BMW M850i ​​xDrive з 4,4-літровим V8, доповненим парою турбін. Цей агрегат генерує 530 к. с. потужності і забезпечує кабріолету розгінну динаміку у 3,7 с до 100 км/год. Максимальна швидкість моделі обмежена електронікою на позначці 250 км/ч.

За попередньою інформацією баварці готують ще більш продуктивну версію кабріолета з 600-сильним мотором. Обіцяні і дизелі. Новітній кабріолет BMW 8 Серії надійде у продаж на початку 2019 року, приєднавшись до одноіменного купе.

Також цікаво: BMW тестує електричний кросовер iX3