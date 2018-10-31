Майбутній електро-SUV баварців спіймали на гарячому на його батьківщині – у Мюнхені.

BMW iX3 – це другий повністю електричний автомобіль після i3, який випустить баварська компанія вже у 2020 році. Модель буде першою з нової лінійки EV, яка складатиметься з 12 різних моделей до 2025 року. Наступного року очікується ще один електричний BMW та MINI.

На шпигунських фото помітно, як буде виглядати новий кросовер. Однак ніякого секрету в цьому нема – компанія показала концепт цього авто на автосалоні в Парижі. Зазвичай він мало відрізняється від серійної моделі.

За наявної інформації, електричний кросовер iX3 буде випускатися для всього світу на заводу в Китаї разом з місцевим партнером Brilliance Automotive Group.

Існують припущення, що новинка матиме батарею, яка здатна забезпечити до 700 км пробігу на одному заряді! Потужність єдиного електродвигуна складатиме 270 к.с.

Нагадаємо, що 35% будь-якого BMW зроблено в Україні.