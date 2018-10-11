Німецький концерн посилює свої позиції у Китаї.

Концерн BMW Group отримає майже повний контроль над своїм китайським спільним підприємством з Brilliance.

Такий крок є частиною великого інвестиційного плану, котрий передбачає значне розширення виробничих потужностей у Китаї. За правилами, встановленими урядом Китаю у 1994 році, іноземні компанії, які хочуть виробляти автомобілі в країні, повинні робити це у партнерстві з місцевою компанією.

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BMW досяг угоди з Brilliance Auto у 2003 році, сформувавши спільне підприємство BMW Brilliance Automotive (BBA), котре на даний час випускає близько 400 тисяч автомобілів на рік на двох заводах Dadong та Tiexi.

Однак зараз Китай послаблює вимоги щодо іноземних виробників, а у 2022 році має бути взагалі скасована. З огляду на це, компанія BMW підписала нову 22-річну угоду з Brilliance, за якою німецький концерн збільшив свою частку в BBA з 50% до 75%. Додаткові 25 відсотків обійшлись баварцям у 4,1 млрд доларів.

BMW додатково інвестує більше 3,4 млрд доларів у виробничі потужності BBA, включаючи будівництво нового заводу, що дозволить збільшити випуск до 650 тисяч машин на рік.

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