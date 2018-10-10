Вже зараз новий суперкомп'ютер справляється з обробкою даних від 27 сенсорів різного типу (в першу чергу камер і радарів) і його розвиток триває.

Чимало автовиробників вже зараз мають потужні комп’ютери, котрі незабаром замінять водіїв. Шведська компанія Volvo представила суперкомп'ютер Zeus, здатний забезпечити автономність четвертого рівня.

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Zeus (Зевс) був створений у рамках проекту Zenuity, участь у якому узяли Veoneer, Volvo Cars та Nvidia. Спеціалісти компанії Veoneer відповідали за розробку “заліза” та базового програмного забезпечення, у той час як решта партнерів відповідали за створення спеціалізованого софт для автономного управління та подальшу інтеграцію комп’ютера у конкретні моделі машин.

Фото: Концепт Volvo 360, тестовий робо-кар та архітектура платформи SPA моделі S60 T8 Plug-in Hybrid / Volvo

Повідомляється, що вже зараз штучний інтелект комп’ютера Zeus забезпечує можливість автономного управління автомобілем четвертого рівня. Платформа передбачає можливість подальшого розвитку, тож з часом “Зевсу” можно буде провести апгрейд до п’ятого рівня.

ШІ має з’явитись у безпілотниках Volvo на початку наступного десятиліття. Це будуть серійні моделі на платформі Scalable Product Architecture 2 (SPA 2), що означає спадкоємців нинішніх 90-ї та 60-ї серій.

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