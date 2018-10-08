Японська компанія веде розробку системи окремо від німецьких, хоча мета в усіх одна.

Майже одночасно компанії Honda та Volkswagen повідомили про роботу над системами, покликаними зробити проїзд перехресть безпечнішим.

Перехрестя – місце підвищеного ризику на дорозі. За статистичними даними на перетинах доріг відбувається приблизно 40% усіх зіткнень та близько 20% усіх фатальних аварій.

Також цікаво: C-Class змінює три покоління прямо на дорозі (відео)

Проект Honda спирається на бездротові технології комунікацій, зв’язок між машинами та інфраструктурою і хмарні сервіси. Звичайним автомобілям та безпілотникам система Smart Intersection дозволить “зазирати” за ріг будівлі, аби передбачити подальші дії на перехресті.



Пілотні тести системи проводяться у місті Марісвілль в США. За допомогою камер і сенсорів на автомобілі, а також інформації з дорожніх камер і від інших автомобілів поряд, Honda може допомогти уникнути невидимої небезпеки. Радіус “огляду” системи становить близько 90 метрів. Вона розпізнає пішоходів, велосипедистів та транспортні засоби, передає інформацію на електронний блок управління, де дані аналізуються і, в разі виявлення небезпеки, сигналізують водієві.

Також цікаво: В яких випадках можна не зважати на обмеження швидкості

У той же час компанії Volkswagen та Siemens на основі технології Car2X (мобільний зв’язок між машинами та інфраструктурою) повідомили про плани проведення подібного експерименту.

Окрім моніторингу віддалених сліпих зон, німецькі компанії ставлять собі ще дві важливі мети: перевірити в дії систему передачі в машину графіка перемикання світлофорів, що допоможе не лише зробити безпечнішим трафік, а ще й економити пальне; головна ж ціль – зробити такі системи уніфікованими та поширити її на усіх європейських автовиробників.

Також цікаво: Київські комунальники встановили "сині кабінки" посеред проспекту