Через це світові автомобільні концерни підраховують збитки та навіть закривають заводи.

Продажі на найбільшому в світі автомобільному ринку падають, що викликає великі проблеми для провідних світових брендів, які свого часу зробили ставку на ринок Піднебесної, як на основний фактор свого зростання. Китай справлявся з цією роллю протягом багатьох років, оскільки швидке економічне зростання дало мільйонам споживачів кошти, яких цілком вистачало на придбання символу статусу середнього класу – іномарки.

Для таких компаній, як General Motors і Volkswagen, ринок КНР приносить більше доходів, ніж США чи Європа. Але ці компанії зараз стикаються з труднощами. Цього року китайський ринок став набагато жорсткішим, оскільки економіка в цілому втрачає динаміку розвитку на тлі торгової війни зі Сполученими Штатами.

Фольксваген заявив у вівторок, що його продажі в Китаї минулого місяця впали майже на 11 відсотків. Напередодні GM оголосив, що його продажі в країні впали на 15% в третьому кварталі. Jaguar Land Rover закриває одну зі своїх британських фабрик після того, як її вересневі продажі в Китаї обвалилися на 46 відсотків. Не кращі справи і у Ford.

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"Після багатьох років астрономічного зростання автомобільний ринок Китаю, нарешті, повертається на Землю", – йдеться в заяві, опублікованій в Пекіні у вівторок. Продажі автомобілів в Китаї, за даними Китайської асоціації автомобільних виробників, падали і в липні, і в серпні. Торгова війна зі Сполученими Штатами викликала "помітну загальну невизначеність серед китайських споживачів", через що вони неохоче купують нові автомобілі, сказано в доповіді VW.

Така ситуація найболючіше вдарила по іноземним брендам. Деякі світові автовиробники стикаються з особливими проблемами через свою модельну лінійку. Наприклад, такі компанії, як Jaguar Land Rover і GM, що активно продають в Китаї свої "ненажерливі" позашляховики, відчули різке зниження попиту на свій товар в результаті недавнього підвищення цін на паливо.

Інші бренди, такі як Ford і BMW, страждають від того, що не поспішаючи впроваджують свої останні моделі, від чого споживачі стають більш схильними до очікування чогось новішого.

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Як відомо, багато західних автовиробників створювали СП з місцевими партнерами, виробляючи автомобілі для ринку Китаю і уникаючи високих імпортних мит. На тлі спалахнувшої торгової війни, така політика сьогодні виглядає ще більш виправданою. У цьому змогли переконатися ті бренди, які як і раніше експортують в КНР свої автомобілі (в основному це стосується моделей високого цінового діапазону).

Компанія Daimler, виробник автомобілів Mercedes Benz, в червні попередила, що нові китайські тарифи на американські позашляховики вдарять по її прибутку. У BMW заявили в липні, що змушені підняти ціни на позашляховики, які вони експортують до Китаю зі Сполучених Штатів, де знаходиться їхній найбільший завод. Такий крок BMW називає вимушеним, звинувачуючи, зокрема, "триваючі міжнародні торговельні конфлікти".

За словами Ту Ле, глави Шанхайської консалтингової компанії Sino Auto Insights, китайські покупці швидше за все переорієнтуються від цих брендів до дешевших альтернатив японських і південнокорейських компаній.

Нагадаємо, що українці стали купувати більше китайських автомобілів.