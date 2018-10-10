Три вантажівки, 71 автобус та 476 легкових авто – такий результат місячної роботи автомобільної промислововсті України.

Загальна кількість вироблених в Україні автомобілів у вересні 2018 року становило 550 одиниць, повідомляє асоціація "Укравтопром". Це на 33% менше, ніж роком раніше.

Трохи більше, ніж торік, випустили автобусів у Черкасах та Чернігові, а от вантажівок зробили всього три одиниці – у 20 разів менше, ніж у вересні 2017-го.

На закарпатському "Єврокарі" за місяць SKD методом було складено 476 автомобілів (мінус 8%).

Всього з початку року в Україні було виготовлено 5094 од. автотранспортних засобів або на 11% менше ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, що "євробляхи" зайняли 19% ринку.