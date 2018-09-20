Колишній директор по дизайну Rolls-Royce Джайлс Тейлор планує співпрацювати з китайською компанією FAW Hongqi. Йому доведеться працювати над найдорожчими автомобілями китайського бренду Red Flag.

Джайлс Тейлор закінчив престижний Королівський коледж мистецтв у Лондоні, у 1992 році заснував в області дизайну автомобілів і має великий досвід в дизайні розкішних автомобілів.

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Приєднавшись до Rolls-Royce у 2012 році, Тейлор був директором по дизайну і створював дизайн багатьох успішних моделей, в тому числі Phantom і Cullinan. Він подав у відставку групі BMW в кінці травня цього року і офіційно оголосив про свій відхід в червні.

Очевидно, що бренд Red Flag, який протягом багатьох років продається тільки на китайському ринку, дійсно потребує розумного дизайнера, який би зміг створити продукт придатний як для внутрішнього ринку, так і для експорту.