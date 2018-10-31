На заводі у Сант-Агата Болоньєзе в Італії відбувається справжня магія. подивіться, як народжуються автомобілі Lamborghini.

Завод Lamborghini в Сант-Агата Болоньєзе – єдине місце у світі, де випускаються автомобілі цієї марки. А це відео – рідкісна можливість побачити, як це відбувається.

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Попит на нові суперкари Lamborghini зростає з року в рік після того, як італійську марку придбав концерн Volkswagen. У першій половині 2018 року італійський виробник виготовив 2327 автомобілів, що на 11% більше, ніж за аналогічний період минулого року.



Фото: завод Lamborghini в Сант-Агата Болоньєзе / Lamborghini

Компанія продовжує розширювати виробництво; історична мануфактура за останній час розрослась настільки, що тепер становить менше половини виробничого майданчика Lamborghini. Виробничі потужності заводу за останні два роки виросли настільки, що компанія може випускати 8000 автомобілів на рік.



YouTube-блогер Mr JWW показав, як народжуються знамениті суперкари, тож ми можемо відвідати завод Lamborghini не виходячи з дому.

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