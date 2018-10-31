Цю інформацію підтвердив Ілон Маск під час оголошення квартального звіту.

Tesla довго трималась на єдиній моделі – Model S. Після запуску Model X справи у компанії пішли трохи краще, однак справжній прорив вдбувся з седаном Model 3. На черзі кросовер Model Y, нове покоління Roadster та вантажівка Semi.

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Tesla Model Y була офіційно схвалена для запуску у виробництво. Новинка буде повністю електричним кросовером, котрий позиціонуватиметься нижче за Model X, та займатиме цінову нішу між Model 3 і Model S з цінником близько 45 тисяч доларів за базову версію.



Фото: авторський рендер Tesla Model Y / YouTube

Новий кросовер Model Y офіційно буде представлений у​ березні 2019 року, а старт виробництва запланований на початок 2020 року.

За чутками, автомобіль буде базуватися на шасі Model 3 і не матиме дверей “крило сокола” як у Model X.

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