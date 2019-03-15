Компактний електричний кросовер Tesla Model Y вийде на ринок наступного року у середній і дорогій комплектаціях, а найдоступніша базова версія з'явиться лише у 2021 році.

Ілон Маск презентував у своєму каліфорнійському осередку четвертий легковий автомобіль і п’ятий за рахунком електрокар марки Tesla – компактний кросовер Model Y.

Також цікаво: Volkswagen відмінив прем'єру Golf нового покоління на автосалоні у Франкфурті

Під час прем’єри новинки Маск розкрив усі деталі про кросовер і вкотре зазначив, що покладає великі сподівання на цю модель, яку розраховує вивести у бестселери Tesla. “Він має функціональність кросовера, але їде, як спорткар”, – говорить про Model Y Ілон Маск, “У поворотах він дуже добре тримає траекторію”.

Фото: презентація Tesla Model Y / Tesla

Дизайн моделі залишився вірним фірмовому стилю. Model Y узяв краще від Model 3 та Model X – за габаритами він лиш на 10% більший за седан, має більший кліренс і просторіший салон. А от задні двері у компактного кросовера відкриваються, як і в більшості машин, оскільки славнозвісні підйомні дверцята “крила сокола” від Model X зробили б новачка дорожчим. Це компанії не потрібно, оскільки кросовер націлений завоювати масовий ринок.

Салон нового кросовера майже ідентичний Tesla Model 3. Усі показники виводяться на один 15-дюймовий дисплей. Model Y пропонуватиметься з п’ятимісним і семимісним салоном. Зі складеними задніми сидіннями об'єм багажника становить 1900 літрів. Роль ключа до автомобіля виконує смартфон власника зі спеціальним додатком, захищеним від перехоплення сигналу код-грабером.

Дивіться також: Знесло дах: покрівля будинку впала прямо у об'єктив відеореєстратора

Ринковий дебют Tesla Model Y відбудеться у 2020 році. У США версія з запасом ходу у 482 км буде доступна за ціною від 47 тисяч доларів. Модифікація Рerformance коштуватиме від 60 тисяч доларів і виконуватиме вправу 0-100 км/год за 3,5 секунди.

Фото: Tesla Model Y 2020 / Tesla

Tesla також продаватиме двомоторну версію кросовера з повним приводом, цінник якої починатиметься з 51 тисячі доларів. Вона з’явиться на ринку разом з довгохідною і високопродуктивними модифікаціями. А найдоступніша версія Model Y вийде у продаж лише в 2021 році. Базова модель матиме запас ходу у 370 км, а коштуватиме від 39 тисяч доларів.

Комплектації, ціни і характеристики Tesla Model Y:

Standard Range: запас ходу до 370 км, максимальна швидкість 193 км/год, 5,9 секунди 0-100 км/год, ціна – від $39 000; вихід на ринок у 2021 році;

Long Range: запас ходу до 483 км, максимальна швидкість 210 км/год, 5,5 секунди 0-100 км/год, ціна – $47 000; вихід на ринок у 2020 році;

Dual Motor AWD: запас ходу до 450 км, максимальна швидкість 217 км/год, 4,8 секунди 0-100 км/год, повний привід, ціна – від $51 000; вихід на ринок у 2020 році;

Performance: запас ходу до 450 км, максимальна швидкість 240 км/год, 3,5 секунди 0-100 км/год, повний привід, ціна – від $60 000; вихід на ринок у 2020 році.



Нагадаємо, Ілон Маск раніше пообіцяв збудувати станції швидкісної зарядки в Укрїні. Однак поява в нашій країні офіційних дилерів марки усе ще під великим питанням.

Також цікаво: Джеймса Бонда пересадили на електрокар