Суперагент усе ще віддає перевагу автомобілям Aston Martin, та це вже не рідкісний суперкар, а чотиридверка для масового ринку.
Кіноепопея про секретного агента королівської розвідки Джеймса Бонда продовжується. У 25-му фільмі з робочою назвою Shatterhand Бонд пересяде з двомісних спорткарів на чотиридверний ліфтбек з батарейками – Aston Martin Rapide E.
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Режисер нової стрічки Кері Фукунага говорить, що його команда працює безпосередньо з Aston Martin, аби вчасно підготувати автомобіль до зйомок. Нагадаємо, перший електрокар британської марки лише готується до ринкового дебюту. Поставки електричного ліфтбека замовникам почнуться в четвертому кварталі цього року.
Aston Martin Rapide E оснащується парою електромоторів сукупною потужністю у 610 к.с., котрі обертають задні колеса. Батарейний блок має ємність у 65 кіловат-годин і дозволяєдолати до 322 кілометрів (WLTP) на одному заряді. Прискорення від 0 до 92 км/год – менше чотирьох секунд. Максимальна швидкість – 250 км/год.
В останньому фільмі про Бонда під назвою “007 Спектр” британський суперагент пересувався на Aston Martin DB10.
Це концептуальне купе було розроблено спеціально для зйомок франшизи і побудовано в кількості 10 примірників. У 2016 році один з цих автомобілів був проданий на аукціоні за 2,4 мільйони британських фунтів.
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