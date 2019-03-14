Суперагент усе ще віддає перевагу автомобілям Aston Martin, та це вже не рідкісний суперкар, а чотиридверка для масового ринку.

Кіноепопея про секретного агента королівської розвідки Джеймса Бонда продовжується. У 25-му фільмі з робочою назвою Shatterhand Бонд пересяде з двомісних спорткарів на чотиридверний ліфтбек з батарейками – Aston Martin Rapide E.

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Режисер нової стрічки Кері Фукунага говорить, що його команда працює безпосередньо з Aston Martin, аби вчасно підготувати автомобіль до зйомок. Нагадаємо, перший електрокар британської марки лише готується до ринкового дебюту. Поставки електричного ліфтбека замовникам почнуться в четвертому кварталі цього року.

A moment of @astonmartin history. First Validation Prototype Aston Martin RapideE moves under its own power for the very first time with its breakthrough 800v battery. Great work from the development team which includes Williams Engineering. pic.twitter.com/b2mRaeCsNP — Dr. Andy Palmer (@AndyatAston) 21 января 2019 г.

Aston Martin Rapide E оснащується парою електромоторів сукупною потужністю у 610 к.с., котрі обертають задні колеса. Батарейний блок має ємність у 65 кіловат-годин і дозволяєдолати до 322 кілометрів (WLTP) на одному заряді. Прискорення від 0 до 92 км/год – менше чотирьох секунд. Максимальна швидкість – 250 км/год.



В останньому фільмі про Бонда під назвою “007 Спектр” британський суперагент пересувався на Aston Martin DB10.

Це концептуальне купе було розроблено спеціально для зйомок франшизи і побудовано в кількості 10 примірників. У 2016 році один з цих автомобілів був проданий на аукціоні за 2,4 мільйони британських фунтів.

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