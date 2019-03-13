Він і справді стрибає, але не так, як можна було б подумати.

Відомий автомобільний дизайнер Джорджетто Джуджаро разом з сином Фабріціо представили у Женеві концепт електричного суперкара, спроможного майже однаково швидко ганяти по треку і бездоріжжю.

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Фабріціо Джуджаро, який працював над Kangaroo разом з батьком, захоплено говорить про концепт: “Подібно до кенгуру він піднімається, пружнить і стрибає з одного ландшафту на інший, причому швидко, дуже швидко!”.

Фото: електричний гіпер-SUV GFG Style Kangaroo у Женеві / Carscoops

Концепт Kangaroo, стоврений у партнерстві з CH Auto, оснащений парою електромоторів по 180 кВт кожен (разом забезпечують еквівалент 483 к.с. потужності) і батарейним блоком ємністю 90 кВт*год. Kangaroo “стрибає” до першої за 3,8 с, максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год. Запас ходу – більше 450 км.

Фото: GFG Style Kangaroo / Carscoops

Двомісний суперкар має підвіску на гідравлічних стійках, котрі дозволяють миттєво змінювати дорожній просвіт автомобіля від 140 до 260 мм. при цьому у дорожньому режимі в шасі задіяний один комплект пружин, а на грунтовій дорозі для додаткового комфорту задіюється ще один комплект.

Фото: GFG Style Kangaroo / GFG Style

GFG Style заявляє про намір запустити Kangaroo у виробництво і наразі проводить дорожні тести моделі. Один з них – управління на льодовій трасі швейцарського озера в Санкт-Моріц.

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