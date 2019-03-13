Он и вправду прыгает, но не так, как можно было бы подумать.

Известный автомобильный дизайнер Джорджетто Джуджаро вместе с сыном Фабрицио представили в Женеве концепт электрического суперкара, способного почти одинаково быстро гонять по треку и бездорожью.

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Фабрицио Джуджаро, который работал над Kangaroo вместе с отцом, восторженно говорит о концепте: “Подобно кенгуру он поднимается, пружинит и прыгает с одного ландшафта на другой, причем быстро, очень быстро!".

Фото: электрический гипер-SUV GFG Style Kangaroo в Женеве / Carscoops

Концепт Kangaroo, созданный в партнерстве с CH Auto, оснащен парой электромоторов по 180 кВт каждый (вместе обеспечивают эквивалент 483 к.с. мощности) и батарейным блоком емкостью 90 кВт*час. Kangaroo "прыгает" до первой за 3,8 с, максимальная скорость ограничена на отметке 250 км / ч. Запас хода более 450 км.

Фото: GFG Style Kangaroo / Carscoops

Двухместный суперкар имеет подвеску на гидравлических стойках, которые позволяют мгновенно изменять дорожный просвет автомобиля от 140 до 260 мм. при этом в дорожном режиме в шасси задействован один комплект пружин, а на грунтовой дороге для дополнительного комфорта задействуется еще один комплект.

Фото: GFG Style Kangaroo / GFG Style

GFG Style заявляет о намерении запустить Kangaroo в производство и сейчас проводит дорожные тесты модели. Один из них – управление на ледовой трассе швейцарского озера Санкт-Мориц.

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