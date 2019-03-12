Голубой спорткар имеет под капотом турбомотор 2.0 I4 производительностью в 528 лошадиных сил.

На автосалоне в Женеве компания Lynk & Co представила концепт мощного спортивного седана 03 Cyan, а сейчас решила показать, на что способен 528-сильный голубой спорткар.

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Основой для спорт-прототипа стал не базовый седан Lynk & Co 03 и даже не мощная 190-сильная версия с двухлитровым мотором. Перед нами дорожная версия трекового болида 03 TCR от Cyan Racing, с которым она будет участвовать в чемпионате WTC в этом году. Спортивно-инжиниринговое подразделение Cyan Racing, по сути является бывшей Polestar, изменившей название после того, как последнюю начали использовать в качестве самостоятельного автомобильного бренда.

Фото: Lynk & Co 03 Cyan / Lynk & Co

Lynk & Co 03 Cyan ускоряется от 0 до 100 км/ч за 4,4 секунды и имеет максимальную скорость 308 км/час. Вся мощность направляется на переднюю ось через 6-ступенчатую секвентальную коробку передач.

“Этот автомобиль является платформой развития для серийных дорожных автомобилей в будущем”, – сказал руководитель Cyan Racing по разработке и дизайну Хенрик Фрис.

Вместе с увеличением мощности 03 Cyan получил ряд других дополнительных функций и компонентов для обеспечения правильной работы на скорости. Имеет мультидисковий дифференциал ограниченного трения, регулируемые амортизаторы Öhlins, 20-дюймовые колеса Cyan и вентилируемые тормозные дискуи с шестипоршневыми суппортами спереди и двухпоршневыми сзади. Как все это работает вместе – можно увидеть на видео.

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