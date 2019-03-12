Блакитний спорткар має під капотом турбомотор 2.0 I4 продуктивністю у 528 кінських сил. Це як Subaru WRX STI, тільки ліпше.

На автосалоні у Женеві компанія Lynk & Co представила концепт потужного спортивного седана 03 Cyan, а зараз вирішила показати, на що здатен 528-сильний блакитний спорткар.

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Основою для спорт-прототипа став не базовий седан Lynk & Co 03 і навіть не найпотужніша 190-сильна версія з дволітровим мотором. Перед нами дорожня версія трекового боліда 03 TCR від Cyan Racing, з яким вона братиме участь у чемпіонаті WTC цього року. Спортивно-інжинірінговий підрозділ Cyan Racing, по суті є колишньою Polestar, що змінила назву після того, як останню почали використовувати у якості самостійного автомобільного бренду.

Фото: Lynk & Co 03 Cyan / Lynk & Co

Lynk & Co 03 Cyan прискорюється від 0 до 100 км/год за 4,4 секунди і має максимальну швидкість у 308 км/год. Уся потужність спрямовується на передню вісь через 6-ступінчату секвентальну коробку передач.

“Цей автомобіль є платформою розвитку для серійних дорожніх автомобілів у майбутньому”, – сказав керівник Cyan Racing з розробки й дизайну Хенрік Фріс.

Разом зі збільшенням потужності 03 Cyan отримав ряд інших додаткових функцій та компонентів для забезпечення правильної роботи на швидкості. Має мультидисковий диференціал обмеженого тертя, регульовані амортизатори Öhlins, 20-дюймові колеса Cyan та вентильовані гальмівні дискуи з шестипоршневими супортами спереду і двопоршневими ззаду. Як усе це працює разом – можна побачити на відео.

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