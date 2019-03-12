Статус Женевського міжнародного автосалона забезпечує йому увагу ЗМІ в усьому світі, і додає ваги виробникам, які мають на автошоу власний стенд з новинками. лише з цієї причини європейській публіці представили минуле покоління BMW X5 у вигляді в'єтнамського кросовера преміум-класу.

В'єтнамська компанія VinFast з минулого року встигла зібрати чимало інвестицій, розширити список іменитих постачальників та партнерів і довести свою ліцензійну версію BMW X5 (F15) до статусу Lux. На європейський ринок компанія поки не збирається виходити і нарощує оберти вдома.

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Прем’єра VinFast Lux V8 на Женевському автосалоні – чистий піар, потрібний лише самому стартапу з В’єтнаму для підняття власного статусу. Автомобіль був представлений на стенді концерну Magna, котрий допомагає в'єтнамському концерну, що займається будівництвом і нерухомістю, освоїтися в автопромі.

Фото: VinFast Lux V8 / Carscoops

По суті ж новий кросовер VinFast Lux V8 є дорожчою і потужнішою версією моделі Lux SA2.0, представленої у вересні минулого року. У свою чергу останній є ліцензійним BMW X5 минулого покоління F15. Автомобіль має спрощену конструкцію – пружинну підвіску, електрогідравлічний підсилювач керма замість електричного, а дволітровий турбомотор N20 без механізму Valvetronic.

Візуально VinFast Lux V8 відрізняється від базової моделі Lux SA2.0 великими 22-дюймовими колесами, чотирма патрубками вихлопної системи і оздобленням інтер’єру карбоном замість дерева і шкірою замість тканини.

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Представлений в Женеві Lux V8 оснащений атмосферним V8 об'ємом 6,2 л, продуктивність якого становить 455 к.с. Виробник мотора не називається, однак VinFast має зв’язки з концерном General Motors, тож він є найбільш вірогідним постачальником. Інформацію про коробку передач виробник також не розкрив, натомість заявивши, що Lux V8 здатен розвивати максимальну швидкість більше 300 км/год.

Фото: інтер’єр VinFast Lux V8 / Carscoops

Компанія має намір випускати восьмициліндрові кросовери в невеликих кількостях починаючи з 2020 року. А виробництво Lux SA2.0 розпочнеться вже в третьому кварталі цього року, аби вийти на ринок у середині наступного року.

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