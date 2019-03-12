Розробка покликана боротись з автовикрадачами.

Toyota зареєструвала патентну заявку на систему додаткового захисту автомобіля від викрадення, котра використовує систему вентиляції для розпилення у салоні.

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У новому патенті Toyota описується система ароматизації повітря у салоні автомобіля, котра дозволяє користувачеві обирати запахи, залежно від настрою. Вона допоможе витіснити з салону неприємні запахи, або й неприємних осіб.

За задумкою, якщо електроніка автомобіля фіксує незаконне проникнення в автомобіль чи спробу увімкнення без ключа – у салоні розпорошується сильнодіючий сльозогінний газ, котрий має надовго затримати злодія, і повністю дезорієнтувати на тривалий час.

Патенти з дивовижними ідеями, подібними до цієї, рідко реалізуються, тому не розраховуйте на те, що у наступному поколінні Camry вже буде такий освіжувач повітря.

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