"Пристебніться. Живіть далі!"

Під гаслом Belt Up. Live on – “Пристебніться. Живіть далі”, уряд Нової Зеландії запустив соціальну рекламу для нагадування водіям і пасажирам про необхідність використання пасків безпеки. Фотографії та історії постраждалих, але виживших людей вражають своєю відвертістю.

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У рекламі використовуються фотографії справжніх постраждалих – це не загримовані актори. І за кожним знімком стоїть справжня історія людини, якій пощастило вижити у ДТП лише завдяки тому, що пасок безпеки був пристебнутий. Уряд Нової Зеландії у рамках кампанії запустив веб-сайт, на якому кожен охочий може поділитися своєю історією того, як він вижив в аварії завдяки ременю безпеки.

Фото: постраждалі у ДТП, що врятувались, завдяки паскам безпеки / NZTA

На одній з цих світлин – 21-річний Ден Мейсон, машину якого протаранив пікап з п'яним водієм за кермом. У результаті аварії Ден дістав зламане ребро, щелепу і ще шість дрібних переломів, а також струс мозку. Однак застебнутий ремінь безпеки врятував йому життя. Як і десяткам інших автомобілістів, які вже розповіли свої історії.

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