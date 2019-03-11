"Пристегнитесь. Живите дальше!"

Под лозунгом Belt Up. Live on – “Пристегнитесь. Живите дальше”, правительство Новой Зеландии запустило социальную рекламу для напоминания водителям и пассажирам о необходимости использования ремней безопасности. Фотографии и истории пострадавших, но выживших людей поражают своей откровенностью.

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В рекламе используются фотографии настоящих пострадавших – это не загримированные актеры. И за каждым снимком стоит настоящая история человека, которому повезло выжить в ДТП только благодаря тому, что ремень безопасности был пристегнут. Правительство Новой Зеландии в рамках кампании запустил веб-сайт, на котором каждый желающий может поделиться своей историей того, как он выжил в аварии благодаря ремню безопасности.

Фото: пострадавшие в ДТП, которые спаслись, благодаря ремням безопасности / NZTA

На одной из этих фотографий – 21-летний Дэн Мэйсон, машину которого протаранил пикап с пьяным водителем за рулем. В результате аварии Дэн получил сломано ребро, челюсть и еще шесть мелких переломов, а также сотрясение мозга. Однако пристегнутый ремень безопасности спас ему жизнь. Как и десяткам других автомобилистов, которые уже рассказали свои истории.

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