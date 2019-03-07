А також напівпрозору шину, що світиться.

Один з найбільших свотових виробників шин – компанія Goodyear представила на Женевському автосалоні два дуже цікавих концепти. Причому один з них – безпілотний автомобіль, створений у 1950-х!

Також цікаво: Майже автопілот: як новий BMW X5 самостійно їздить автомагістралями

Перша розробка носить назву Goodyear AERO. Це концептуальна шина для автономних, літаючих автомобілів. Гвинто-шини можуть знадобитись транспортним засобам з вертикальним зльотом і посадкою, так званим VTOL. Вона може виконувати роль звичайної шини, як у автомобіля, або ж стати пропелером для літального апарата.

Фото: концептуальна шина-пропелер Goodyear AERO / Goodyear

Концепція шин AERO включає ряд інноваційних рішень у числі яких мультимодальна конструкція з вбудованим мотором, безпневматична будова колеса на м’яких спицях, магнітний привід для безшумного і надшвидкого обертання колеса та світлові індикатори для контролю зносу шини і відповідності дорожнім умовам.



Більше того, у невеличкому електронному блоку, разом з крихітним моторчиком, встановлено блок управління, на який надсилаються данні з кількох дитчиків і сенсорів для аналізу і виявлення потенційних загроз для шин і транспортного засобу.

Дивіться також: Mercedes G кинув виклик гравітації і переміг: відео

Goodyear наголошує, що наразі гвинто-шини AERO є суто концептуальним проектом, хоча деякі з названих технологій, використовуються вже сьогодні, а інші можуть стати основою для нових ідей та потенційно нових продуктів у майбутньому.

А от інша шина, представлена виробником у Женеві, поєднує у собі ретро та футуризм. Вона не має якоїсь особливої назви, однак навряд чи її можна зплутати з удь-якою іншою.

Фото: концепт Golden Sahara II з люмінісцентними шинами / Goodyear

Компанія Goodyear спільно з музеєм Klairmont Kollections представила в Швейцарії концептуальний автомобіль 1950-х років Golden Sahara II. Розкішний прототип вже тоді був оснащений прозорими шинами помаранчевого кольору та ще й з підсвічуванням.

Протягом 1950-60-х років Golden Sahara II зривав овації на різноманітних автошоу, та врешті решт втратив свій лиск. Із забуття розкішний концепт повернувся кілька років тому, коли напівзіржавілу машину продали на аукціоні.

Фото: концепт Golden Sahara II на стенді у Женеві / Сarscoops

А ще він був автономним! Точніше, напівавтономним, оскільки керувати ним потрібно було за допомогою пульту дистанційного керування.

Читайте також: Відтепер перевірити штрафи за порушення ПДР можна через ПриватБанк

“Створений Джимом Стрітом та легендарним кастомайзером Джорджем Баррісом, прототип Golden Sahara II використовувався для тестування нових систем електроніки. У нього була система управління, схожа на авіаційну, а також система автоматичного гальмування (!), котра використовувала датчики для виявлення потенційних об'єктів на шляху автомобіля”, – говорить Генрі Дюморт’є, віце-президент Goodyear Europe.



Спеціалісти Klairmont Kollections та Goodyear вирішили подарувати Golden Sahara II друге життя. Покопавшись у своїх архівах, інженери Goodyear знайшли забуту формулу шин з компонентом під назвою Neothane і шинники відтворили фантастичні колеса концепта.

Також цікаво: Женевський автосалон: Ginetta Akula – гостра як бритва, швидка як голодна акула