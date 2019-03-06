Британці, як і обіцяли, показали дорожню версію свого трекового спорткара.

Маловідома фірма Ginetta з Англії представила публіці Женевського автосалону своє нове творіння – дорожній суперкар, котрий отримав назву Akula.

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Раніше ми вже детально розповідали про новий британський суперкар Ginetta, однак тоді фірма не називала його імені. Під час прем’єри у Женеві назву моделі повидомили публіці: Akula. Британці кажуть, що машину названо на честь російського атомного підводного човна.

Фото: Ginetta Akula / Carscoops

На відміну від сірого суперкара, показаного раніше на офіційних знімках, у Швейцарію новачок прибув у “чорному смокінгу” – кузов пофарбовано у Typhoon Black. Автомобіль оснащений, 6-літровим V8 потужністю у 612 к.с. і 700 Нм крутного моменту. Вага автомобіля становить усього 1150 кілограмів, а легкий карбоновий кузов побудований довкола вуглецевого монокока, всебічно оптимізований у аеродинамічній трубі для створення максимальної притискної сили. Максимальна швидкість суперкара за данними виробника становить 320 км/год.

Фото: Ginetta Akula / Ginetta

Ginetta випустить лише 20 суперкарів Akula. Незважаючи на солідну ціну у 340 тисяч фунтів (445 тисяч доларів), 60 відсотків тиражу вже розпродано.

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