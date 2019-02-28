Широко відома у вузьких колах британська марка Ginetta представить у Женеві свій перший автомобіль для громадських доріг.

Компанія Ginetta з Західного Йоркшира представила дорожній суперкар з унікальним двигуном V8, котрий дозволяє автомобілю розвивати максимальну швидкість у 320 кілометрів на годину. Публічний дебют поки безіменної моделі відбудеться на Женевському автосалоні.

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Наразі компанія Ginetta випускає кілька гоночних спорткарів і проводить власний чемпіонат – Ginetta GT5 Challenge, який є частиною British GT і British Touring Car Championship. Використовуючи напрацювання, отримані при розробці трекових болідів, інженери створили дорожній суперкар з власним мотором і технологіями FIA GT3.

Фото: дорожній суперкар Ginetta / Ginetta

Основою суперкара Ginetta є карбоновий монокок з інтегрованим сидіннями. Кузов – з вуглепластика. В якості силової установки використовується двигун власної розробки: атмосферник Ginetta 6.0 V8 з кутом розвалу блоку циліндрів у 90 градусів і продуктивністю у 608 к.с. Двигун має блок, виточений з суцільної алюмінієвої заготовки. Він встановлений спереду в межах бази, але зміщений практично до центру автомобіля.

Фото: конструктивні особливості суперкара Ginetta / Ginetta

Шестиступінчаста секвентальна коробка передач з підрульовими пелюстками також є власною розробкою Ginetta. Вона зібрана в єдиному блоці з диференціалом і з'єднана з двигуном через короткий карбоновий хвостовик.



Зони деформації кузова суперкара відповідають вимогам серії FIA GT3. Автомобіль обладнаний підвіскою на подвійних поперечних важелях з пушродамі і регульованими амортизаторами, карбоновими гальмівними дисками Alcon, 19-дюймовими колесами спереду і 20-дюймовими ззаду, а також аеродинамічним обвісом, що забезпечує 376 кілограмів притискної сили при швидкості 160 кілометрах в годину. Це на 176 кіло більше, ніж у McLaren P1, наприклад.

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