Широко известная в узких кругах британская марка Ginetta представит в Женеве свой первый автомобиль для общественных дорог.

Компания Ginetta из Западного Йоркшира представила дорожный суперкар с уникальным двигателем V8, который позволяет автомобилю развивать максимальную скорость в 320 километров в час. Публичный дебют пока безымянной модели состоится на Женевском автосалоне.

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Сейчас компания Ginetta выпускает несколько гоночных спорткаров и проводит собственный чемпионат – Ginetta GT5 Challenge, который является частью British GT и British Touring Car Championship. Используя наработки, полученные при разработке трековых болидов, инженеры создали дорожный суперкар с собственным мотором и технологиями FIA GT3.

Фото: дорожный суперкар Ginetta / Ginetta

Основой суперкара Ginetta является карбоновый монокок с интегрированным сиденьями. Кузов – из углепластика. В качестве силовой установки используется двигатель собственной разработки: атмосферник Ginetta 6.0 V8 с углом развала блока цилиндров в 90 градусов и производительностью в 608 л.с. Двигатель имеет блок, выточенный из цельной алюминиевой заготовки. Он установлен спереди в пределах базы, но смещен практически к центру автомобиля.

Фото: конструктивные особенности суперкара Ginetta / Ginetta

Шестиступенчатая секвентальная коробка передач с подрулевыми лепестками также является собственной разработкой Ginetta. Она собрана в едином блоке с дифференциалом и соединена с двигателем через короткий карбоновый хвостовик.

Зоны деформации кузова суперкара соответствуют требованиям серии FIA GT3. Автомобиль оборудован подвеской на двойных поперечных рычагах с пушродамі и регулируемыми амортизаторами, карбоновыми тормозными дисками Alcon, 19-дюймовыми колесами спереди и 20-дюймовыми сзади, а также аэродинамическим обвесом, что обеспечивает 376 килограммов прижимной силы при скорости 160 километрах в час. Это на 176 кило больше, чем у McLaren P1, например.

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