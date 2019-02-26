На странице Bugatti в Facebook появился тизер концепта, который французский производитель гиперкаров покажет в Женеве.

Воспроизвести Type 57 SC Atlantic Жана Бугатти невозможно, но как думаете? Удастся нам перевести язык дизайна того времени на язык 21 века?

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С такой подписью был размещен на странице Bugatti в Facebook эскиз оригинального Type 57 SC Atlantic. Как будет выглядеть современная итерация знаменитого купе – сможем увидеть на Женевском автосалоне уже совсем скоро.

Учитывая тот факт, что в этом году компания из Мользема празднует 110-летие, а Type 57 SC Atlantic – 80-летие, можно предположить, что его современную версию все-таки выпустят очень ограниченной серией. Например, из четырех автомобилей – именно столько было построено оригинальных Atlantic. Один из этих автомобилей считается утраченным, другие же стали украшением частных коллекций и иногда демонстрируются публике.

Фото: Bugatti Type 57 SC Atlantic / Bugatti

Также тизер от Bugatti может свидетельствовать о том, что компания возвращается к созданию автомобилей с уникальными кузовами. Bugatti Divo на базе Chiron была первой из таких моделей нового времени.

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