На сторінці Bugatti у Facebook з'явився тізер концепта, котрий французький виробник гіперкарів покаже у Женеві.

Відтворити Type 57 SC Atlantic Жана Бугатті неможливо, та як гадаєте? Вдасться нам перекласти мову дизайну того часу на мову 21 століття?

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З таким підписом був розміщений на сторінці Bugatti у Facebook ескіз оригінального Type 57 SC Atlantic. Як виглядатиме сучасна ітерація славетного купе – зможемо побачити на Женевському автосалоні вже зовсім скоро.

Враховуючи той факт, що цього року компанія з Мользема святкує 110-ліття, а Type 57 SC Atlantic – 80-річчя, можна припустити, що його сучасну версію таки випустять дуже обмеженою серією. Наприклад, з чотирьох автомобілів – саме стільки було збудовано оригінальних Atlantic. Один з цих автомобілів вважається втраченим, інші ж стали окрасою приватних колекцій і іноді демонструються публіці.

Фото: Bugatti Type 57 SC Atlantic / Bugatti

Також тізер від Bugatti може свідчити про те, що компанія повертається до створення автомобілів з унікальними кузовами. Bugatti Divo на базі Chiron була першою з таких моделей нового часу.

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