Швейцарская компания Piëch Automotive готовит к дебюту свой первый автомобиль – купе Mark Zero.

Разработчики электрокара утверждают, что Piëch Mark Zero ничего не связывает с Porsche, кроме родственных связей.

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Piëch Automotive – детище Антона Пиха, который является правнуком инженера Фердинанда Порше, создателя фирмы Porsche и не менее легендарного автомобиля Volkswagen Käfer/Beetle. На мартовском автосалоне в Женеве компания Piëch представляет свою первую модель – Mark Zero. Вслед за ней должны появиться седан, кроссовер и еще один спорткар.

Фото: эскизы Piëch Mark Zero / Piëch Automotive

Внешний вид, компоновка и стилистика автомобиля, судя по эскизам, ближе к Aston Martin DB9, чем к современным автомобилям Porsche. При этом машины обещают выпускать по "немецким производственным традициям". Возможно, речь идет о совершенной инженерии, тщательности конструирования и качестве изготовления.

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Авторы Mark Zero уверяют, что для Mark Zero была разработана модульная платформа, которая позволяет использовать не только электрическую силовую установку, но и гибридную, водородную и обычные ДВС. Антон Пих даже надеется продавать свою платформу другим мелким автопроизводителям.

Фото: Основатели Piëch Automotive – Реа Старк Райчич (слева) и Антон Пих с электрокаром Mark Zero / Piëch Automotive

Известно, что тяговые батареи Mark Zero размещены в центральном тоннеле и возле задней оси. Мощность пары электродвигателей составляет 610 л.с. Заявленный запас хода на одной зарядке – 500 км по циклу WLTP.

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